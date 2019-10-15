Задоров помог "Колорадо" победить "Вашингтон" в матче НХЛ. Овечкин набрал два очка

ТАСС, 15 октября. "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл "Вашингтон". Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились Эрик Джонсон (4-я минута), Никита Задоров (7), Наизм Кадри (8), Микко Рантанен (10), Мэттью Нието (45) и Натан Маккиннон (60). Задоров провел на площадке почти 14 минут, отметился двумя заблокированными бросками. Шайба стала для россиянина первой в текущем сезоне, ранее он один раз отдавал результативную передачу. Форвард команды хозяев Валерий Ничушкин в середине первого периода подрался с защитником гостей Тайлером Люингтоном и получил пятиминутный штраф.

Lewington throws down with Nichushkin #ALLCAPS pic.twitter.com/toaMpysWQ7 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) October 14, 2019

У проигравших отличились Ларс Эллер (27), Ти Джей Оши (36) и Александр Овечкин (58). Шайба стала для капитана столичного клуба пятой в сезоне. Также Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Эллера, теперь на его счету 7 (5 голов + 2 передачи) очков в регулярном чемпионате. Российский нападающий Евгений Кузнецов дважды ассистировал партнерам в этой встрече, защитник Дмитрий Орлов - один раз, голкипер Илья Самсонов вышел на площадку на восьмой минуте первого периода и совершил 19 сейвов до конца игры.