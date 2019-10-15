Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Задоров помог "Колорадо" победить "Вашингтон" в матче НХЛ. Овечкин набрал два очка

Встреча завершилась со счетом 6:3
Хоккеисты "Колорадо" Никита Задоров, Йоонас Донской и "Вашингтона" Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Хоккеисты "Колорадо" Никита Задоров, Йоонас Донской и "Вашингтона" Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 15 октября. "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл "Вашингтон". Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей голами отметились Эрик Джонсон (4-я минута), Никита Задоров (7), Наизм Кадри (8), Микко Рантанен (10), Мэттью Нието (45) и Натан Маккиннон (60). Задоров провел на площадке почти 14 минут, отметился двумя заблокированными бросками. Шайба стала для россиянина первой в текущем сезоне, ранее он один раз отдавал результативную передачу. Форвард команды хозяев Валерий Ничушкин в середине первого периода подрался с защитником гостей Тайлером Люингтоном и получил пятиминутный штраф.

У проигравших отличились Ларс Эллер (27), Ти Джей Оши (36) и Александр Овечкин (58). Шайба стала для капитана столичного клуба пятой в сезоне. Также Овечкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Эллера, теперь на его счету 7 (5 голов + 2 передачи) очков в регулярном чемпионате. Российский нападающий Евгений Кузнецов дважды ассистировал партнерам в этой встрече, защитник Дмитрий Орлов - один раз, голкипер Илья Самсонов вышел на площадку на восьмой минуте первого периода и совершил 19 сейвов до конца игры.

В другом матче дня "Баффало" дома победил "Даллас" со счетом 4:0. Российский форвард гостей Александр Радулов нанес два броска по воротам, один заблокировал и сделал два силовых приема. Результативными действиями нападающий не отметился.

Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
Грищук обыграл Чепаринова в пятом туре шахматного турнира на острове Мэн
Соревнования завершатся 21 октября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС