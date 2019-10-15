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Летние олимпийские виды спорта

УрФУ создаст с Южной Кореей центр подготовки спортивных команд к Универсиаде-2023

Соревнования пройдут с 8 по 19 августа 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) создаст у себя на базе спортивный центр подготовки студенческих команд к Универсиаде-2023. Проект будет реализован совместно с Южной Кореей, сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Институт физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ подписал соглашение с Южной Кореей о сотрудничестве в рамках подготовки к Универсиаде, планируется создание центра подготовки студенческих спортивных команд. Центры создаются в соответствии с решением президента о создании таких площадок с использованием объектов значимых спортивных мероприятий. Наш университет был выбран в качестве пилотного по Министерству науки и высшего образования. Совместные усилия помогут лучше понимать, как реализуются форматы подготовки спортсменов, достижение высшего пика физиологических, психологических характеристик для проведения важнейших соревнований", - сказал Кокшаров.

Он отметил, что в УрФУ прибыл специалист из Южной Кореи профессор Джеймс Ким, который уже работает с Институтом физической культуры и спорта. "С ним оговариваются форматы взаимодействия, которые включают подготовку научных публикаций, в перспективе возможны и совместные образовательные программы", - пояснил собеседник агентства.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе. В нем работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году. Кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В текущем году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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Летние олимпийские виды спорта
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