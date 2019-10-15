"Чикаго" победил "Эдмонтон" в матче НХЛ

ТАСС, 15 октября. "Чикаго" дома одержал победу над "Эдмонтоном" во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (25-я минута), Александр Нюландер (47) и Брэндон Саад (60). У проигравших отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Джеймс Нил, на счету которого теперь восемь голов.

Лучшим игроком матча стал голкипер "Чикаго" Кори Кроуфорд. На его счету 27 отраженных бросков по воротам. Второй звездой встречи был признан Кейн (1+0), третьей - вратарь "Эдмонтона" Майк Смит (32 сейва).

"Эдмонтон" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в шести играх. "Чикаго" идет 13-м, имея в активе три балла после четырех матчей. В следующей встрече "Эдмонтон" сыграет дома с "Филадельфией" 17 октября. "Чикаго" 19 октября примет "Коламбус".