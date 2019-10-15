Глава World Skate: Всемирные роллер-игры могут пройти в России в 2023 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия может принять Всемирные роллер-игры в 2023 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Международной федерации роллер-спорта (World Skate) Сабантино Араку.

"Обсуждали с министром спорта России возможность проведения в 2023 году мировых роллер-игр, которые являются одним из самых крупных мировых соревнований по численности спортсменов, - рассказал Араку. - В России очень много крупных городов - Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи и другие города, которые могли бы принять такой турнир. Так что будем работать в этом направлении".

Всемирные роллер-игры в 2019 году прошли в Барселоне. Участниками турнира стали более 4 тысяч спортсменов из 81 страны. На соревнованиях было разыграно 128 комплектов наград.