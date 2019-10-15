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Бокс

Команды Поветкина и Хантера достигли договоренности о проведении боя

Поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Команды российского боксера Александра Поветкина и американца Майкла Хантера достигли договоренности о проведении боя. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Поединок запланирован на 7 декабря в Саудовской Аравии.

"Контракт с Хантером еще не подписан, но договоренности есть, - сказал Рябинский. - Думаю, все будет в порядке, мы эти формальности добьем. И Саша будет боксировать в Саудовской Аравии".

"Прежде всего, Хантер - очень серьезный и опасный соперник. Для Саши победа в таком бою - это возможность продвинуться в рейтинге. Ну и основное - бой будет смотреть большое количество людей, поскольку он будет проходить перед реваншем Энди Руиса и Энтони Джошуа", - добавил собеседник агентства.

Хантер в последнем поединке единогласным решением судей победил россиянина Сергея Кузьмина. В активе 31-летнего американца 18 побед (15 нокаутом) и одно поражение.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом) и два поражения. В конце августа россиянин выиграл у британца Хьюи Фьюри решением судей.

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Бокс
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