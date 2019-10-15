Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

КНДР пригласила южнокорейских спортсменов на соревнования в Пхеньяне

Турнир пройдет с 20 по 27 октября

ТАСС, 15 октября. КНДР прислала приглашения южнокорейским спортсменам для участия в чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров в Пхеньяне. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Турнир пройдет в столице КНДР с 20 по 27 октября. Южнокорейская сторона планирует направить около 70 человек, включая медицинский персонал и двух журналистов.

По словам представителя министерства объединения, в отличие от организации футбольного матча между сборными КНДР и Республики Корея, который состоится 15 октября, подготовка к чемпионату по тяжелой атлетике "идет в нормальном режиме". Во время подготовки к футбольному матчу Южная Корея так и не смогла направить в соседнюю страну группу болельщиков и журналистов, а КНДР не дала разрешение на прямую трансляцию спортивного события.

Как отмечает Рёнхап, большая открытость КНДР в организации соревнований по тяжелой атлетике связана с участием в них спортсменов из других стран Азии.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Мировой футбол
Министерство спорта Болгарии объявило о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом
В правительстве требуют отставки президента организации Борислава Михайлова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС