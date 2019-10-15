КНДР пригласила южнокорейских спортсменов на соревнования в Пхеньяне

ТАСС, 15 октября. КНДР прислала приглашения южнокорейским спортсменам для участия в чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юниоров в Пхеньяне. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Турнир пройдет в столице КНДР с 20 по 27 октября. Южнокорейская сторона планирует направить около 70 человек, включая медицинский персонал и двух журналистов.

По словам представителя министерства объединения, в отличие от организации футбольного матча между сборными КНДР и Республики Корея, который состоится 15 октября, подготовка к чемпионату по тяжелой атлетике "идет в нормальном режиме". Во время подготовки к футбольному матчу Южная Корея так и не смогла направить в соседнюю страну группу болельщиков и журналистов, а КНДР не дала разрешение на прямую трансляцию спортивного события.

Как отмечает Рёнхап, большая открытость КНДР в организации соревнований по тяжелой атлетике связана с участием в них спортсменов из других стран Азии.