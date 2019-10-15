Глава ФИФА посетит отборочный матч ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи

ТАСС, 15 октября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино будет присутствовать на отборочном матче чемпионата мира 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи, который состоится во вторник в Пхеньяне. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации новостного портала NK News, Инфантино может прибыть в Пхеньян на частном самолете из Ливана. ФИФА пока не комментирует эти данные.

Ранее сообщалось, что КНДР не разрешила южнокорейским телекомпаниям снимать или вести прямую трансляцию игры. Однако, как проинформировало во вторник Министерство объединения Республики Корея, "северокорейская сторона предоставит запись матча на DVD-носителях перед отбытием сборной Южной Кореи из Пхеньяна".

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в азиатской зоне. Команда КНДР занимает первое место в таблице, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (3 очка, 1 матч), далее идут команды Туркмении (3, 2), Ливана (0, 1) и Шри-Ланки (0, 2). В третий раунд выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Команды КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира - 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином была команда КНДР, был проведен на нейтральном поле в Шанхае.