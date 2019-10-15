Сборная России заняла шестое место на Кубок мира по волейболу

ТАСС, 15 октября. Мужская сборная России победила команду Туниса в своем заключительном матче на проходящем в Японии Кубке мира по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:16, 25:16, 25:25) в пользу россиян. Сборная благодаря этой победе с 15 очками сместила с шестого места итальянцев (14), которые во вторник проиграли сборной Бразилии 0-3.

Российская сборная под руководством финского специалиста Туомаса Саммельвуо завершила Кубок мира с пятью победами и шестью поражениями. За день до завершения турнира обладателем Кубка мира в третий раз стала команда Бразилии (32), которая одержала победы во всех 11 играх. Второе и третье места заняли команды Польши (28) и США (27).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года, в предолимпийский сезон. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, становится обладателем Кубка мира.

Мужская сборная России дважды становилась обладателем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз финишировала второй (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991), что является рекордом.