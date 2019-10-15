Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА

ТАСС, 15 октября. Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, который наиболее известен под псевдонимом Баста, стал владельцем клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Юг" СКА (Ростов-на-Дону). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств на развитие клуба, - говорится сообщении. - Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами".

"Клуб не жил, а выживал: не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, - отметил Вакуленко. - Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Это большой социальный проект".

В структуру клуба вошел бывший генеральный директор подмосковных "Химок" Сергей Городничук. Должность спортивного директора занял бывший руководитель селекционных отделов московских "Динамо" и ЦСКА Виктор Панченко.

С сезона-2019/20 поддержку клубу окажут дочерняя компания корпорации "Ростех" "РТ-Капитал" и правительство Ростовской области.

Отмечается, что руководство СКА ставит цель создать команду с перспективой выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ, второй по силе дивизион чемпионата России). В 2020 году клуб планирует перезапустит собственную футбольную школу.

История СКА

СКА был основан в 1937 году. В советский период истории клуба лучшими результатами команды являются второе место в чемпионате СССР 1966 года и победа в Кубке СССР 1981 года. В новейшей истории ростовские армейцы ни разу не выступали в высшем дивизионе чемпионата страны. Лучшим результатом во втором по силе дивизионе является 13-е место в 2008 году.

В разные годы СКА носил названия "Ростовский Дом Красной Армии" (РоДКА, 1937-1946 гг.), "Окружной Дом офицеров" (ОДО, 1946-1957 гг.), "Спортивный клуб военного округа" (СКВО, 1957-1960 гг.) и "Спортивный клуб армии" (СКА, 1960-2013 гг.). С 2013 по 2015 год команда вновь выступала под названием СКВО, а в 2015 году была переименована в "СКА Ростов-на-Дону". В сезоне-2018/20 команда заняла 13-е место из 15 в чемпионате Олимп-ПФЛ зоны "Юг". В нынешнем сезоне клуб после 13 туров занимает седьмое место с 18 очками.

Вакуленко является владельцем звукозаписывающего лейбла Gazgolder. 39-летний уроженец Ростова-на-Дону известен не только в качестве музыканта, но и продюсера, режиссера, актера и телеведущего. По данным российской версии журнала Forbes, доход Вакуленко за 2018 год составил $6,9 млн.