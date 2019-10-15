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Мировой футбол

Министерство спорта Болгарии объявило о разрыве отношений с Болгарским футбольным союзом

В правительстве требуют отставки президента организации Борислава Михайлова

СОФИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова. Об этом объявил во вторник на брифинге, который транслировал Канал 3, министр спорта Красен Кралев.

Во вторник во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма. Болгары проиграли со счетом 0:6.

"С учетом вчерашних инцидентов премьер-министр Бойко Борисов распорядился приостановить отношения с Болгарским футбольным союзом, в том числе и финансовые, вплоть до отставки президента организации Борислава Михайлова. Мы настаиваем на отставке Михайлова не только из-за событий вчерашнего дня, а из-за целостного состояния болгарского футбола. Государство больше не может снисходительно относиться к подобному поведению", - заявил Кралев.

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БолгарияМировой футбол
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