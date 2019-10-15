Даниил Медведев рассказал, что может сняться с "ВТБ Кубка Кремля" из-за усталости

В воскресенье 23-летний Медведев одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале турнира серии "Мастерс" в Шанхае - 6:4, 6:1. В понедельник в Москве стартовал "ВТБ Кубок Кремля", где Медведев получил первый номер посева.

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев может сняться с московского турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за усталости, решение он примет во вторник. Об этом Медведев рассказал в интервью ТАСС.

"На самом деле, я должен посмотреть, как буду себя чувствовать. Я, конечно, собирался играть, но тяжело. После Шанхая разница во времени, перелет, и никто не знал, что я снова выйду в финал и выиграю "Мастерс". Решение, играть или нет, приму во вторник", - рассказал теннисист.

По словам Медведева, участие за сборную России в финальной стадии Кубка Дэвиса в ноябре остается его целью. "В конце сезона физическое состояние выходит на первый план, все устали, и надо прислушиваться к своему телу, карьера длинная. Сейчас я не могу заглядывать на четыре недели вперед, обещать ничего не могу. Сейчас в планах играть турниры в Москве, Вене, Париже и Кубок Дэвиса", - отметил спортсмен.

В нынешнем году Медведев также выиграл турнир серии "Мастерс" в Цинциннати и соревнования под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге и Софии. Кроме того, он выходил в финалы Открытого чемпионата США, турнира серии "Мастерс" в Монреале и соревнований АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. В мировом рейтинге он занимает четвертое место.