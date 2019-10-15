Теннисист Медведев мечтает сыграть на Олимпийских играх 2020 года

В нынешнем году Медведев выиграл два турнира серии "Мастерс" в Цинциннати и Шанхае, а также соревнования под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге и Софии. Кроме того, он выходил в финалы Открытого чемпионата США, турнира серии "Мастерс" в Монреале и соревнований АТР в Вашингтоне, Барселоне и Брисбене. В мировом рейтинге он занимает четвертое место.

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев мечтает сыграть на летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

"Я практически на Олимпиаду отобрался, отбор у нас по рейтингу - он у меня никуда не исчезнет. Олимпиада - это то, о чем люди мечтают с детства. Я даже, если честно, не представляю, что это будут за эмоции, может, как на обычном турнире, а может, что-то космическое. Не знаю, но я мечтаю там побывать", - сказал Медведев.

По словам 23-летнего теннисиста, он также способен в следующем сезоне закончить год первой ракеткой мира.

"Моя главная цель - выигрывать каждый матч. Только так можно стать первой ракеткой мира. В этом году этот подход мне помог выиграть реально много матчей. Если в следующем году я продолжу в том же духе, то у меня есть шанс закончить сезон первой ракеткой мира", - отметил теннисист.