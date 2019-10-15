Уразов назначен гендиректором Российского студенческого спортивного союза

ТАСС, 15 октября. Руководитель дирекции Универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов назначен на пост генерального директора Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает пресс-служба Универсиады в своем Twitter.

Максим Уразов назначен генеральным директором Российского студенческого спортивного союза ✍ Эту деятельность Максим Уразов совместит с работой в оргкомитете предстоящих крупных событий, которые будут проходить в Красноярском крае. #Krasnoyarsk2019 #RealWinter pic.twitter.com/d0bAitWLlv

"Максим Уразов назначен генеральным директором Российского студенческого спортивного союза, - говорится в заявлении пресс-службы. - Эту деятельность Уразов совместит с работой в оргкомитете предстоящих крупных событий, которые будут проходить в Красноярском крае".

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых. На втором месте команда Южной Кореи (6-4-4), на третьем - сборная Японии (5-4-4).