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Зимние олимпийские виды спорта

Уразов назначен гендиректором Российского студенческого спортивного союза

Эту деятельность он совместит с работой в оргкомитете предстоящих крупных событий, которые будут проходить в Красноярском крае

ТАСС, 15 октября. Руководитель дирекции Универсиады-2019 в Красноярске Максим Уразов назначен на пост генерального директора Российского студенческого спортивного союза. Об этом сообщает пресс-служба Универсиады в своем Twitter.

"Максим Уразов назначен генеральным директором Российского студенческого спортивного союза, - говорится в заявлении пресс-службы. - Эту деятельность Уразов совместит с работой в оргкомитете предстоящих крупных событий, которые будут проходить в Красноярском крае".

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла с 2 по 12 марта. Победителем общекомандного зачета стала сборная России, завоевавшая 112 медалей - 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовых. На втором месте команда Южной Кореи (6-4-4), на третьем - сборная Японии (5-4-4).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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