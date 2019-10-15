Бывший боец UFC Брандао проведет поединок с Балаевым на турнире ACA 14 декабря

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Диего Брандао проведет бой с россиянином Маратом Балаевым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 14 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Брандао и Балаев проведут бой 14 декабря на турнире в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

Бразилец Брандао известен по поединку с Конором Макгрегором, в июле 2014 года он проиграл ирландцу техническим нокаутом. Всего на его счету 25 побед и 14 поражений.

В активе 43-летнего Балаева 10 побед и два поражения.