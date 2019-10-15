Боксер Курбанов 2 ноября проведет бой с бывшим чемпионом мира Чавесом

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский боксер Магомед Курбанов 2 ноября в Екатеринбурге проведет бой против бывшего чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,7 кг аргентинца Диего Чавеса. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"У Курбанова сменился соперник. Вместо Чарли Наварро соперником будет Диего Чавес", - сказал собеседник агентства.

На счету 33-летнего Чавеса 27 побед (23 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. На счету 24-летнего Курбанова 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.