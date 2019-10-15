Матч отбора ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи начался при пустых трибунах

По ее данным, за полчаса до начала матча на стадионе отсутствовали болельщики и журналисты, в последующие 15 минут после начала игры трибуны по-прежнему оставались пустыми. При этом, как отмечает Yonhap, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино смог присутствовать на матче.

ТАСС, 15 октября. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне проходит при отсутствии зрителей на стадионе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейскую футбольную ассоциацию.

Ранее сообщалось, что власти КНДР не разрешили южнокорейским журналистам снимать или вести прямую трансляцию игры. Однако позже Министерство объединения Республики Корея проинформировало, что северокорейская сторона предоставит записи матча перед отбытием сборной Южной Кореи в Сеул.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира ЧМ-2022 в азиатской зоне. Команда КНДР занимает первое место в таблице, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (3 очка, 1 матч), далее идут команды Туркмении (3, 2), Ливана (0, 1) и Шри-Ланки (0, 2). В третий раунд выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Команды КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира - 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином была команда КНДР, был проведен на нейтральном поле в Шанхае.