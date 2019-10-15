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Летние олимпийские виды спорта

"Финал четырех" мужского Кубка России по волейболу пройдет в Москве

Турнир состоится 26 и 27 декабря во дворце спорта "Динамо"

ТАСС, 15 октября. "Финал четырех" Кубка России по волейболу 2019 года среди мужчин состоится в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Финал четырех" пройдет 26 и 27 декабря во дворце спорта "Динамо". На полуфинальном этапе 12 команд разбиты на три группы, в группе А в Белгороде сыграют "Кузбасс" (Кемерово), "Белогорье" (Белгород), "Урал" (Уфа), АСК (Нижний Новгород). В группе В в Новосибирске сыграют "Зенит" (Казань), "Локомотив" (Новосибирск), "Динамо" (Ленинградская область), "Югра-Самотлор" (Нижневартовск), в группе С в Новом Уренгое выступят "Факел" (Новый Уренгой), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Газпром-Югра" (Сургут), "Енисей" (Красноярск). Московское "Динамо" на правах хозяина "Финала четырех" не принимает участие в полуфинальной стадии турнира.

В прошлом сезоне "Финал четырех" приняла Казань, победу в турнире одержал местный "Зенит", в финале переигравший "Зенит" из Санкт-Петербурга. Москва в четвертый раз примет "Финал четырех" мужского Кубка России по волейболу.

Турнир носит имя заслуженного мастера спорта Константина Ревы. Рева является двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР (1949, 1952), один раз завоевывал бронзовые медали мирового первенства (1956). Также Рева дважды становился победителем чемпионата Европы (1950, 1951).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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