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Футбол в России

Рёбер: Тедеско придется непросто на посту главного тренера "Спартака"

Бывший главный тренер "Сатурна" считает, что немецкому специалисту должен помочь освоиться Андре Шюррле
Юрген Рёбер Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Юрген Рёбер
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Возможное давление со стороны руководства может создать трудности новому главному тренеру футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско. Таким мнением с ТАСС поделился бывший наставник раменского "Сатурна" Юрген Рёбер, который до назначения 34-летнего специалиста был единственным немцем, работавшим в чемпионате России в качестве главного тренера.

Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября, его контракт рассчитан до 31 мая 2019 года. Его предыдущим местом работы был "Шальке", в котором он работал с июня 2017 года по март 2019 года. В первый год работы Тедеско привел команду ко второму месту в чемпионате Германии, а в сезоне-2018/19 клуб из Гельзенкирхена играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тренер был уволен по ходу чемпионата, так как команда шла на 14-м месте, а в первом же раунде плей-офф еврокубкового турнира дважды проиграла английскому "Манчестер Сити" (2:3 - дома, 0:7 - на выезде).

"Я знаю Доменико, потому что он был успешен в первый год работы в Германии и вывел "Шальке" в Лигу чемпионов, - сказал Рёбер. - Это молодой и хороший тренер. Я тренировал в России и знаю, что там бывает непросто работать - иногда владелец может оказывать на тебя давление".

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"Тедеско многое знает о футболе, но отправляться работать за границу всегда тяжело, - добавил немецкий специалист, работавший в "Сатурне" с августа 2008 года по май 2009-го. - Я немногое знаю об этом "Спартаке" и его уровне, но если ты хороший тренер и у тебя хорошая команда, ты будешь успешен. За 22 года тренерской работы я понял, что порой нужно оказаться в нужном месте в нужное время".

По мнению Рёбера, поначалу Тедеско в команде должен помочь освоиться его соотечественник, чемпион мира в составе сборной Германии 2014 года Андре Шюррле. 28-летний нападающий перешел в "Спартак" 31 июля 2019 года на правах годичной аренды из дортмундской "Боруссии". В составе красно-белых форвард принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи.

"Конечно, он поначалу поможет Тедеско, расскажет, что происходит в клубе. Но в итоге тренеру самому придется быстро изучить чемпионат России и команды, которые играют в нем", - отметил Рёбер.

Турнирное положение "Спартака"

Предыдущим главным тренером "Спартака" был белорус Олег Кононов, он покинул пост 29 сентября после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов, при нем красно-белые 6 октября на выезде проиграл "Краснодару" (1:2). Для команды это поражение стало пятым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Москвичи проиграли пять матчей подряд в одном розыгрыше первенства страны впервые с 2004 года, когда главным тренером команды был итальянец Невио Скала.

После 12 туров "Спартак" занимает 12-е место в таблице текущего чемпионата России, набрав 14 очков, в 13-м туре московский клуб примет казанский "Рубин", встреча пройдет 19 октября. В августе "Спартак" по сумме двух матчей уступил португальской "Браге" в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1, 1:2) и не сумел пробиться в групповой раунд турнира. В розыгрыше Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20 "Спартак" вышел в 1/8 финала, где дома встретится с "Ростовом" 31 октября.

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