Рёбер: Тедеско придется непросто на посту главного тренера "Спартака"

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Возможное давление со стороны руководства может создать трудности новому главному тренеру футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско. Таким мнением с ТАСС поделился бывший наставник раменского "Сатурна" Юрген Рёбер, который до назначения 34-летнего специалиста был единственным немцем, работавшим в чемпионате России в качестве главного тренера.

Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября, его контракт рассчитан до 31 мая 2019 года. Его предыдущим местом работы был "Шальке", в котором он работал с июня 2017 года по март 2019 года. В первый год работы Тедеско привел команду ко второму месту в чемпионате Германии, а в сезоне-2018/19 клуб из Гельзенкирхена играл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тренер был уволен по ходу чемпионата, так как команда шла на 14-м месте, а в первом же раунде плей-офф еврокубкового турнира дважды проиграла английскому "Манчестер Сити" (2:3 - дома, 0:7 - на выезде).

"Я знаю Доменико, потому что он был успешен в первый год работы в Германии и вывел "Шальке" в Лигу чемпионов, - сказал Рёбер. - Это молодой и хороший тренер. Я тренировал в России и знаю, что там бывает непросто работать - иногда владелец может оказывать на тебя давление".