Россиянин Донской уступил казахстанцу Кукушкину в матче первого круга "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россиянин Евгений Донской проиграл казахстанскому спортсмену Михаилу Кукушкину в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 31-летнего Кукушкина. Теннисисты встречались в пятый раз, Донской оказался сильнее однажды. Во втором круге казахстанец сыграет с седьмым сеяным турнира французом Адрианом Маннарино.

29-летний Донской, который получил wild card на этот турнир, занимает 113-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Австралии (2013) и США (2013).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Карен Хачанов.