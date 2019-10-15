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"ВТБ Кубок Кремля"

Вихлянцева уступила бельгийке Флипкенс во встрече первого круга "ВТБ Кубка Кремля"

Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6
Наталья Вихлянцева Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Наталья Вихлянцева
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Флипкенс. Спортсменки встретились во второй раз, Флипкенс одержала первую победу. Во втором круге Флипкенс сыграет с победительницей встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Даяной Ястремской, которая пройдет позднее во вторник.

22-летняя Вихлянцева располагается на 93-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019). 33-летняя Флипкенс занимает 120-е место в рейтинге.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Карен Хачанов.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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