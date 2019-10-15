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"ВТБ Кубок Кремля"

Россиянка Александрова вышла во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

В первом круге она обыграла словачку Яну Чепелову
Екатерина Александрова Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Екатерина Александрова
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова переиграла словацкую спортсменку Яну Чепелову в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

24-летняя россиянка выиграла со счетом 6:1, 6:4. Спортсменки встретились во второй раз, оба раза победила Александрова. Во втором круге восьмая сеяная турнира встретится с соотечественницей Анной Калинской, которая в первом круге победила россиянку Анастасию Потапову (6:0, 3:6, 6:4).

Александрова занимает 38-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). Чепелова занимает 155-е место в рейтинге WTA.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в одиночном разряде выиграли Дарья Касаткина и Карен Хачанов.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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