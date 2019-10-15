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"ВТБ Кубок Кремля"

Кукушкин: победа над Донским в двух сетах на "ВТБ Кубке Кремля" - хороший знак

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Победа над российским теннисистом Евгением Донским в двух сетах в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" является хорошим знаком и отличным результатом. Об этом журналистам заявил Михаил Кукушкин.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 31-летнего Кукушкина.

"Мы много раз играли с Женей, и всегда наши матчи складывались напряженно. Сегодняшний матч стал таким же, - сказал Кукушкин. - Был напряженный первый сет, где мне чуть больше повезло в концовке, и сложный второй. Победить такого хорошего игрока в двух сетах - это хороший знак и отличный результат".

"Я доходил до финала этого турнира, так что с Москвой у меня связаны приятные воспоминания. В этом году здесь очень серьезный состав участников - первые два сеянные, Даниил [Медведев] и Карен [Хачанов], показывают очень хороший теннис. Так что заглядывать далеко я не буду", - добавил Кукушкин.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит в 30-й раз, в этом году матчи принимает арена крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве с 12 по 20 октября.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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