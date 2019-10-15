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Евро-2020

Пласидо Доминго поздравил сборную России по футболу с выходом в финальную часть ЧЕ-2020

Испанский тенор рассказал, что является футбольным болельщиком
Пласидо Доминго Александр Щербак/ТАСС
Описание
Пласидо Доминго
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Испанский тенор Пласидо Доминго признался, что является футбольным болельщиком и поздравил сборную России с досрочным выходом в финальную часть чемпионата Европы 2020 года. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

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"Я поздравляю российскую сборную, она вышла в финал, я футбольный болельщик. Я следовал за испанской сборной на чемпионате мира в прошлом году, когда он был в России, все было организовано потрясающе", - сказал Доминго.

Он отметил, что в ходе чемпионата побывал в нескольких городах, где проходили матчи с участием сборной Испании, и везде все было организовано отлично.

В воскресенье сборная России со счетом 5:0 обыграла команду Кипра в матче отборочного цикла Евро-2020 и гарантировала себе досрочный выход в финальную часть турнира. В восьми матчах отборочного турнира сборная России одержала семь побед, потерпев одно поражение. В первом туре россияне в гостях со счетом 1:3 уступили команде Бельгии, которая также досрочно вышла на чемпионат Европы.

Теги
Доминго, ПласидоЕвро-2020
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