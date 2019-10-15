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Бокс

Российский боксер Никитин проведет реванш с ирландцем Конлэном 14 декабря в Нью-Йорке

В главном поединке вечера встретятся американец Теренс Кроуфорд и литовец Эгидиус Каваляускас

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Владимир Никитин проведет боксерский поединок с ирландцем Майклом Конлэном 14 декабря в Нью-Йорке. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Никитин и Конлэн проведут реванш 14 декабря в Нью-Йорке", - сказал собеседник агентства.

В главном поединке вечера встретятся американец Теренс Кроуфорд и литовец Эгидиус Каваляускас.

Никитин и Конлэн встречались между собой в четвертьфинальном поединке на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда россиянин победил, что вызвало большое количество споров и протестов с ирландской стороны.

В активе 27-летнего Конлэна 12 побед (7 нокаутом) и ни одного поражения.

На счету 29-летнего Никитина три победы и ни одного поражения.

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