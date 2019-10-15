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Бокс

Колобков поздравил женскую сборную России по боксу с успешным выступлением на ЧМ

Российские спортсменки выиграли командный зачет турнира, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали

ТАСС, 15 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков направил поздравительную телеграмму женской сборной России в связи с успешным выступлением на чемпионате мира 2019 года в Улан-Удэ. Текст телеграммы опубликован на сайте Федерации бокса России.

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Российская команда выиграла командный зачет, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю женскую сборную России по боксу с победой в общекомандном зачете на чемпионате мира 2019 года в Улан-Удэ (Республика Бурятия) и высокой организацией мировых соревнований, - говорится в телеграмме. - В преддверии XXXII Олимпиады 2020 года в Токио наши спортсменки показали блестящий результат, завоевав три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Убежден, медали домашнего чемпионата мира вдохновят наших спортсменок на высокие достижения во славу отечественной школы бокса".

Женский чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ прошел с 3 по 13 октября.

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Бокс
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