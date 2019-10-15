Президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку

СОФИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Глава Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку. Сообщение об этом опубликовано во вторник на официальном сайте организации.

В понедельник во время отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии, были зафиксированы проявления расизма. Болгары проиграли со счетом 0:6. Во вторник министерство по делам молодежи и спорта Болгарии объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации.

"Сегодня президент БФС Борислав Михайлов подает в отставку, которая будет представлена перед членами исполнительного комитета БФС на заседании в пятницу. Это решение он принял в связи с создавшемся в последние дни напряжением, обстановке, которая наносит ущерб болгарскому футболу и Болгарскому футбольному союзу", - говориться в сообщении БФС.

Премьер-министр Бойко Борисов на своей странице в Facebook прокомментировал ситуацию с матчем с англичанами. "Категорично осуждаю поведение части присутствующих на стадионе. Недопустимо чтобы Болгарию, которая является одной из самых толерантных стран мира, где люди различных национальностей и религий живут в мире, связывали с расизмом и ксенофобией", - написал Борисов.