Касаткина уступила украинке Ястремской в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Даяне Ястремской в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 19-летней украинки.
Во втором круге Ястремская, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, которая в первом круге одолела россиянку Наталью Вихлянцеву (6:3, 6:2).
22-летняя Касаткина является действующей победительницей Кубка Кремля, она занимает 37-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Ястремская занимает 28-е место в рейтинге WTA.
Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков.