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"ВТБ Кубок Кремля"

Касаткина уступила украинке Ястремской в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 19-летней спортсменки
Дарья Касаткина Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Даяне Ястремской в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 19-летней украинки.

Во втором круге Ястремская, посеянная на турнире под пятым номером, сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс, которая в первом круге одолела россиянку Наталью Вихлянцеву (6:3, 6:2).

22-летняя Касаткина является действующей победительницей Кубка Кремля, она занимает 37-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Ястремская занимает 28-е место в рейтинге WTA.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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