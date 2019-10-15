Касаткина уступила украинке Ястремской в первом круге "ВТБ Кубка Кремля"

Евро-2020

Президент УЕФА Чеферин заявил, что организация делает все возможное для борьбы с расизмом

Заявление главы УЕФА было опубликовано на фоне расистского скандала, разгоревшегося после матча между сборными Болгарии и Англии

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