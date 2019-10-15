Президент УЕФА Чеферин заявил, что организация делает все возможное для борьбы с расизмом

ТАСС, 15 октября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация прикладывает максимальные усилия для искоренения расизма. Комментарий Чеферина приводит пресс-служба УЕФА.

Заявление Чеферина опубликовано на фоне расистского скандала, разгоревшегося после матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии (0:6). Собравшиеся на трибунах в Болгарии местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

"УЕФА тесно сотрудничает с FARE [Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе] согласно совместному плану по выявлению случаев расизма и борьбы с ними, - заявил Чеферин. - Санкции, накладываемые УЕФА за расизм, являются одними из самых жестких мер в спорте, минимальное наказание - частичное закрытие стадиона. Поверьте мне, УЕФА старается делать все возможное для искоренения этой болезни в футболе, мы не можем себе позволить смириться с проявлениями расизма. Для осуществления совместной борьбы необходимо прикладывать совместные усилия с правительствами и неправительственными организациями, а также с болельщиками и всеми, кто работает в клубах и футбольных организациях".

Во вторник президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку, которая будет рассмотрена на заседании БФС в пятницу.