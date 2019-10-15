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"ВТБ Кубок Кремля"

Грачева обыграла Томлянович в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

19-летняя россиянка выиграла со счетом 6:3, 6:2

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Варвара Грачева победила австралийку Айлу Томлянович в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 19-летней россиянки.

В следующем круге Грачева, занимающая 121-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), встретится с победительницей матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и гречанкой Марией Саккари, который пройдет позднее во вторник.

На счету Грачевой нет побед на турнирах серии WTA, также она не принимала участия в турнирах Большого шлема. Томлянович, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, также не имеет побед на турнирах WTA.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла Дарья Касаткина.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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