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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист сборной России Куркаев перенес операцию в Германии и начал восстановление

Игрок получил травму в сентябре в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский волейболист Ильяс Куркаев был прооперирован в Германии и начал восстановление после травмы ноги. Об этом ТАСС сообщил Роман Станиславов, генеральный директор новосибирского "Локомотива", за который выступает волейболист.

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Куркаев получил травму ноги в матче чемпионата Европы против финнов (3-0) и после этого не провел ни одной встречи на турнире.

"Куркаев был прооперирован в Германии. Он начал восстановление. Все оказалось сложнее, чем было изначально, но он должен вернуться в этом сезоне", - сказал Станиславов.

Чемпионат Европы проходил с 12 по 29 сентября. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Словении (1-3).

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Летние олимпийские виды спорта
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