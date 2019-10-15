Тарпищев: Медведев снялся с Кубка Кремля во избежание травм перед более важными турнирами

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на турнире "ВТБ Кубок Кремля", чтобы избежать травм перед турниром серии "Мастерс" в Париже и Итоговым турниром Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом на пресс-конференции заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Ранее во вторник 23-летний россиянин снялся с турнира в Москве, где был посеян под первым номером.

"Впереди у Даниила "Мастерс" и Итоговый турнир, надо избежать травм, это главное. Тем более Даня находится в адаптации после Китая. Не забывайте, что после Итогового турнира - Кубок Дэвиса", - сказал Тарпищев.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP. В воскресенье он одержал победу на турнире серии "Мастерс" в Шанхае. В нынешнем сезоне он также выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и Цинциннати (США), дошел до финала Открытого чемпионата США, в котором в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Россиянин квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. "Мастерс" в Париже пройдет с 28 октября по 3 ноября. Кубок Дэвиса состоится с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское". Соревнования завершатся 20 октября.