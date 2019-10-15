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ЧМ по спортивной гимнастике

Путин поздравил гимнаста Нагорного с золотом на ЧМ в Штутгарте

На чемпионате мира в Штутгарте Никита Нагорный выиграл индивидуальное многоборье

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Никиту Нагорного с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике 2019 года в Штутгарте. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

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Нагорный выиграл индивидуальное многоборье на чемпионате мира, который проходил с 4 по 13 октября.

"Опытный, титулованный спортсмен, Вы вновь убедительно продемонстрировали свои лидерские качества и исключительное мастерство, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почета", - отметил президент.

Путин также пожелал спортсмену дальнейших успехов и новых достижений в карьере.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте прошел 9 октября. Сборная России, за которую выступали Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян и Давид Белявский, впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине. 11 октября в финале мужского индивидуального многоборья победу одержал Нагорный, а Далалоян завоевал серебряную медаль.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧМ по спортивной гимнастике
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