Россиянка Калинина стала бронзовым призером в кайтфойле на Всемирных пляжных играх

ТАСС, 15 октября. Российская спортсменка Елена Калинина заняла третье место в кайтфойле на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.

Победу одержала американка Даниэла Мороз, второе место заняла польская спортсменка Юлия Дамасевич.

Кайтфойл - катание на доске с подводным крылом с управлением специальным воздушным змеем.

В медальном зачете сборная России делит пятое место с командой Белоруссии, в активе обеих сборных по одной золотой, серебряной и бронзовой награде. Лидирует сборная Испании (5-0-2), второе место занимает команда Японии (3-2-0), третье - сборная Италии (2-1-0).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.