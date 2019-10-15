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Летние неолимпийские виды спорта

Россиянка Калинина стала бронзовым призером в кайтфойле на Всемирных пляжных играх

Кайтфойл - это катание на доске с подводным крылом с управлением специальным воздушным змеем

ТАСС, 15 октября. Российская спортсменка Елена Калинина заняла третье место в кайтфойле на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.

Победу одержала американка Даниэла Мороз, второе место заняла польская спортсменка Юлия Дамасевич.

Кайтфойл - катание на доске с подводным крылом с управлением специальным воздушным змеем.

В медальном зачете сборная России делит пятое место с командой Белоруссии, в активе обеих сборных по одной золотой, серебряной и бронзовой награде. Лидирует сборная Испании (5-0-2), второе место занимает команда Японии (3-2-0), третье - сборная Италии (2-1-0).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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