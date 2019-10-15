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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Кудерметова вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"

Она обыграла Онс Жабер из Туниса в двух сетах

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Онс Жабер из Туниса в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 22-летней россиянки. Во втором круге Кудерметова, занимающая 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с первым номером посева украинкой Элиной Свитолиной.

Жабер находится на 53-й строчке рейтинга WTA.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла Дарья Касаткина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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