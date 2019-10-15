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Сборные по футболу

СМИ: полиция проводит обыск на базе Болгарского футбольного союза

Ранее во вторник премьер Болгарии Бойко Борисов распорядился начать комплексную проверку работы Болгарского футбольного союза

СОФИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Спецподразделение Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии проводит масштабный обыск на базе Болгарского футбольного союза в Софии. Как сообщает телеканал BTV, около 60 полицейских около 17 часов (время совпадает с московским) блокировали территорию комплекса, не впускают и не выпускают его сотрудников и проводят обыск.

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Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился начать комплексную проверку работы Болгарского футбольного союза и потребовал отставки президента организации Борислава Михайлова.

Проблемы у Болгарского футбольного союза возникли после отборочного матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который прошел в Софии в понедельник, команда проиграла со счетом 0:6, а со стороны болгарских болельщиков были зафиксированы проявления расизма. Во вторник министерство по делам молодежи и спорта Болгарии объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации.

Позднее на сайте организации появилось сообщение, что Михайлов подает в отставку, которая будет представлена перед членами исполнительного комитета Болгарского футбольного союза на заседании в пятницу.

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