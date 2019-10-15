Регбист Галиновский объявил о завершении карьеры в сборной России

ТАСС, 15 октября. Игорь Галиновский объявил о завершении карьеры в сборной России по регби. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

33-летний Галиновский выступает на позиции центрального трехчетвертного, регбист играет за "Красный Яр" из Красноярска.

"Заслуженный мастер спорта Игорь Галиновский объявил о том, что завершил свою карьеру в сборной России. Спасибо за все, Игорь", - говорится в заявлении пресс-службы.

Галиновский провел за национальную команду 52 матча, в которых набрал 95 очков. Он сыграл один матч за сборную России на Кубке мира 2019 года в Японии. В составе сборной по регби-7 становился чемпионом Европы и победителем Универсиады. В составе "Красного Яра" дважды становился чемпионом России, трижды - обладателем Кубка России.