Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Регбист Галиновский объявил о завершении карьеры в сборной России

На Кубке мира в Японии он провел один матч

ТАСС, 15 октября. Игорь Галиновский объявил о завершении карьеры в сборной России по регби. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

33-летний Галиновский выступает на позиции центрального трехчетвертного, регбист играет за "Красный Яр" из Красноярска.

"Заслуженный мастер спорта Игорь Галиновский объявил о том, что завершил свою карьеру в сборной России. Спасибо за все, Игорь", - говорится в заявлении пресс-службы.

Галиновский провел за национальную команду 52 матча, в которых набрал 95 очков. Он сыграл один матч за сборную России на Кубке мира 2019 года в Японии. В составе сборной по регби-7 становился чемпионом Европы и победителем Универсиады. В составе "Красного Яра" дважды становился чемпионом России, трижды - обладателем Кубка России.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Сушинский: уровень команд Восточной конференции КХЛ вырос в нынешнем сезоне
Президент "Авангарда" отметил прогресс "Сибири" и "Адмирала"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС