Российские футболисты вышли в финал Всемирных пляжных игр

ТАСС, 15 октября. Российские футболисты со счетом 6:2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр. Соревнования проходят в Дохе.

В составе российской команды дублем отметился Федор Земсков, по одному голу на свой счет записали Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Андрей Новиков и Борис Никоноров.

В финальном матче российские спортсмены встретятся с победителем полуфинальной встречи между командами Бразилии и Италии, которая пройдет позднее во вторник. Финальный матч состоится в среду (начало - 20:30 мск).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.