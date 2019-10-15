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Летние неолимпийские виды спорта

Российские футболисты вышли в финал Всемирных пляжных игр

В полуфинале со счетом 6:2 были обыграны иранцы

ТАСС, 15 октября. Российские футболисты со счетом 6:2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр. Соревнования проходят в Дохе.

В составе российской команды дублем отметился Федор Земсков, по одному голу на свой счет записали Алексей Макаров, Дмитрий Шишин, Андрей Новиков и Борис Никоноров.

В финальном матче российские спортсмены встретятся с победителем полуфинальной встречи между командами Бразилии и Италии, которая пройдет позднее во вторник. Финальный матч состоится в среду (начало - 20:30 мск).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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