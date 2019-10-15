Российские баскетболисты получат награду "фэйр-плей" Всемирных пляжных игр

ТАСС, 15 октября. Мужская сборная России по баскетболу в формате 3 на 3 получит специальную награду Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

В середине первого матча группового этапа против сборной Уганды, который прошел 13 октября и завершился победой россиян со счетом 14:11, один из баскетболистов соперника получил серьезную травму и не смог продолжить встречу. В заявке команды Уганды было всего три игрока, однако сборная России приняла решение продолжить матч в формате 2 на 2, один из игроков российской команды стоял в углу площадки и не принимал участие в матче. Зрители аплодировали российской команде стоя. По итогу матча исполком Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) принял решение наградить россиян специальной наградой за честную игру ("фэйр-плей"), которую вручат на генеральной ассамблее АНОК.

"Можно сказать, что это сейчас самая обсуждаемая тема на Всемирных пляжных играх, - заявил президент ОКР Станислав Поздняков. - Об этом говорят и СМИ, и болельщики, и представители спортивных организаций, сегодня на заседании Исполкома АНОК была озвучена коллективная инициатива особо отметить наших ребят, и все коллеги полностью ее поддержали. Когда видишь проявление честной игры не на словах, а на деле, в разгар равного, боевого матча, это действительно дорогого стоит и заслуживает самых больших похвал. Именно в такие моменты все сразу вспоминают, что такое спорт по своей сути - не только борьба за голы, очки, секунды, но и уважение, благородство, достоинство".

Россияне заняли второе место в группе и в четвертьфинале сыграют с командой Монголии. Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.