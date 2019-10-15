Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские баскетболисты получат награду "фэйр-плей" Всемирных пляжных игр

Один из россиян перестал принимать участие в игре с командой Уганды после серьезной травмы игрока соперников

ТАСС, 15 октября. Мужская сборная России по баскетболу в формате 3 на 3 получит специальную награду Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

В середине первого матча группового этапа против сборной Уганды, который прошел 13 октября и завершился победой россиян со счетом 14:11, один из баскетболистов соперника получил серьезную травму и не смог продолжить встречу. В заявке команды Уганды было всего три игрока, однако сборная России приняла решение продолжить матч в формате 2 на 2, один из игроков российской команды стоял в углу площадки и не принимал участие в матче. Зрители аплодировали российской команде стоя. По итогу матча исполком Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) принял решение наградить россиян специальной наградой за честную игру ("фэйр-плей"), которую вручат на генеральной ассамблее АНОК.

"Можно сказать, что это сейчас самая обсуждаемая тема на Всемирных пляжных играх, - заявил президент ОКР Станислав Поздняков. - Об этом говорят и СМИ, и болельщики, и представители спортивных организаций, сегодня на заседании Исполкома АНОК была озвучена коллективная инициатива особо отметить наших ребят, и все коллеги полностью ее поддержали. Когда видишь проявление честной игры не на словах, а на деле, в разгар равного, боевого матча, это действительно дорогого стоит и заслуживает самых больших похвал. Именно в такие моменты все сразу вспоминают, что такое спорт по своей сути - не только борьба за голы, очки, секунды, но и уважение, благородство, достоинство".

Россияне заняли второе место в группе и в четвертьфинале сыграют с командой Монголии. Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Сборная России по керлингу одержала победу над бельгийцами на ЧМ в миксте
Россияне выиграли пять матчей подряд на турнире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС