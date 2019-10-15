Дворкович рассчитывает, что российские юниоры хорошо выступят на шахматном турнире в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассчитывает, что сборная России успешно выступит на чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 20 лет. Такое мнение Дворкович высказал ТАСС.

Российская команда в составе 11 человек прибыла в Нью-Дели, где примет участие в чемпионате мира. Всего в столице Индии выступят 96 девушек и 94 юноши в возрасте до 20 лет. Церемония открытия турнира прошла во вторник.

"Это большое соревнование, всего в турнире принимает участие 51 страна мира. От России прибыли шесть девушек и пять юношей", - рассказал Дворкович, который принял участие в церемонии открытия соревнований.

"Как вы знаете, на днях в Индии завершилось первенство мира среди юношей и девушек в возрасте до 14, 16 и 18 лет. Россия стала победителем, выиграв три золотые медали из шести. На открывшемся сегодня турнире разыгрываются всего две золотые медали. Но мы рассчитываем, что Россия так же хорошо выступит и на этом первенстве", - добавил Дворкович.