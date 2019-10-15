УЕФА возбудил дисциплинарное дело по итогам матча между сборными Болгарии и Англии

ТАСС, 15 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза (БФС) и Футбольной ассоциации Англии (FA) по итогам матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча прошла в понедельник в Болгарии и завершилась со счетом 6:0 в пользу англичан. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

УЕФА обвиняет БФС в расистском поведении фанатов (расистских песнях и использовании нацистских приветствий), бросании предметов на поле, неуважении к национальному гимну и показе повторов на табло. Во вторник глава БФС Борислав Михайлов подал в отставку. FA обвиняется в неуважении фанатов к национальному гимну и недостаточному числу стюардов с британской стороны.

Дело будет рассмотрено контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА, дата слушаний будет назначена позднее.