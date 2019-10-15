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Евро-2020

УЕФА открыл дело в отношении сборной Турции из-за провокационного поведения игроков

Они имитировали воинское приветствие после забитых голов, многие восприняли это как одобрение военной операции в Сирии
Описание
© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ТАСС, 15 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации по итогам матчей сборной Турции против команд Франции и Албании в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

11 октября во время матча против сборной Албании (1:0) игроки турецкой команды отпраздновали победный гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие. Как указывает ряд французских СМИ, таким образом они намекали на начало военной операции Турции в Сирии. Так же футболисты праздновали гол в матче против команды Франции (1:1) 14 октября.

"Был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможными провокационным поведением игроков национальной сборной Турции в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборной Албании 11 октября и команды Франции 14 октября", - говорится в сообщении.

Сборная Турции занимает первое место в турнирной таблице группы Н, набрав в восьми матчах 19 очков. Следующий матч турецкая команда проведет против команды Исландии 14 ноября.

Теги
ТурцияЕвро-2020
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