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Летние неолимпийские виды спорта

Российские теннисистки стали бронзовыми призерами на Всемирных пляжных играх в Катаре

В матче за третье место Дарья Чуракова и Ирина Глимакова обыграли итальянок Джулию Гаспарри и Софию Чиматти

ТАСС, 15 октября. Женская сборная России по пляжному теннису заняла третье место на Всемирных пляжных играх, которые проходят в Дохе.

В матче за третье место россиянки Дарья Чуракова и Ирина Глимакова обыграли итальянок Джулию Гаспарри и Софию Чиматти со счетом 4:6, 6:1, 10:7.

В медальном зачете сборная России занимает пятое место, в активе команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды. Лидирует сборная Испании (5-0-2), второе место занимает команда Японии (3-2-0), третье - сборная Италии (2-1-0).

Первые Всемирные пляжные игры завершатся в среду.

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Летние неолимпийские виды спорта
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