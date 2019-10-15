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Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по керлингу одержала победу над бельгийцами на ЧМ в миксте

Россияне выиграли пять матчей подряд на турнире

ТАСС, 15 октября. Сборная России по керлингу обыграла команду Бельгии со счетом 10:3 на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском Абердине.

В составе российской сборной выступают Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. Ранее во вторник российская сборная победила команду Англии (9:3).

В турнирной таблице группы Е российская команда занимает первое место, одержав в пяти матчах пять побед. В следующем матче российские керлингисты сыграют против команды Финляндии в среду.

В турнире принимают участие 40 команд, которые разделены на пять групп. В плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы, а также одна лучшая команда, занявшая четвертое место.

Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото (2016) и бронзовые медали (2018). Действующим чемпионом мира является команда Канады.

Турнир завершится 19 октября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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