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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисист Рублев победил казахстанца Бублика и вышел во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"

Встреча завершилась в трех сетах
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл казахстанца Александра Бублика в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 21-летнего россиянина. Рублев, занимающий 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), является победителем одного турнира ATP. На турнирах Большого шлема наилучшим достижением Рублева является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2017 года. 22-летний Бублик занимает 48-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету нет побед в турнирах ассоциации.

Во втором круге Рублев сыграет с победителем матча между белорусом Егором Герасимовым и итальянцем Томасом Фаббиано, который пройдет в среду.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" в мужском одиночном разряде выиграл Карен Хачанов.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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