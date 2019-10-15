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Евро-2020

ФИФА призвала пожизненно отстранять болельщиков за расизм после инцидента в Болгарии

Глава ФИФА Джанни Инфантино намерен ужесточить наказание за расизм в футболе
Глава ФИФА Джанни Инфантино Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава ФИФА Джанни Инфантино
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 15 октября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал к поиску новых средств борьбы с расизмом на фоне инцидента в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии (0:6), в частности, он предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Комментарий Инфантино приводит пресс-служба ФИФА.

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После внесения изменений в дисциплинарный кодекс в июне ФИФА вправе применять санкции в отношении футбольных континентальных организаций и национальных ассоциаций по всему миру за проявления расизма.

"Мы очень часто говорим, что в футболе не должно быть расизма, но тем не менее все еще сталкиваемся с трудностями в решении этой проблемы в нашем виде спорта, равно как и в обществе, - заявил Инфантино. - Нам понадобится поддержка со стороны государственных органов, чтобы помочь выявить и наказать виновных, также необходимо подумать о том, что мы можем сделать, чтобы это искоренить. После введения УЕФА трехэтапной процедуры борьбы с расизмом на матчах в 2009 году мы сделали правила еще более жесткими, но не могли себе представить, что вскоре после этого нам снова придется думать о том, как бороться с этой болезнью, ситуация с которой, кажется, только ухудшается в некоторых регионах".

"Я призываю все руководящие футбольные органы присоединиться к нам и вместе подумать о новых, более эффективных способах искоренения расизма в футболе, - добавил Инфантино. - Я предлагаю всем организациям, проводящим футбольные соревнования, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на мировом уровне".

В связи с инцидентом в Болгарии ФИФА ожидает решения контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА, которая ранее во вторник возбудила дело в отношении Болгарского футбольного союза в связи с проявлениями расизма на матче между болгарами и англичанами. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась.

Теги
Инфантино, ДжанниЕвро-2020
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