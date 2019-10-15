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Сборные по футболу

Российские футболисты разгромили эстонцев в отборочном матче молодежного ЧЕ-2021

Встреча завершилась со счетом 5:0

ТАСС, 15 октября. Молодежная сборная России по футболу на выезде разгромила команду Эстонии со счетом 5:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла в Пярну.

В составе российской команды голы на свой счет записали Федор Чалов (26-я минута, с пенальти), Максим Глушенков (35), Данил Глебов (65), Данил Круговой (69) и Никита Калугин (75). Глебов забил свой первый гол в профессиональной карьере через две минуты после выхода на замену в этом матче. Все футболисты, за исключением Чалова, забили свои первые мячи за молодежную сборную России.

Российская команда занимает второе место в группе 5, набрав 8 очков в четырех матчах. Лидирует сборная Польши (10 очков), третье место занимает команда Болгарии (5), четвертое - Сербии (4), пятое - Эстонии (3), шестое - Латвии (2). Все сборные провели по четыре матча.

В пятом туре сборная России примет команду Латвии в Ростове-на-Дону 15 ноября, в тот же день эстонцы на выезде сыграют с сербами. Молодежный чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня 2021 года.

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