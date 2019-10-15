Бобков: простая игра принесла "Авангарду" победу над СКА в матче КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Простая игра в своей зоне помогла омскому "Авангарду" победить петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал вратарь "Авангарда" Игорь Бобков.

Встреча завершилась победой "Авангарда" со счетом 3:2.

"В первом периоде пропустили две шайбы, это хоккей, быстрая игра, потом смогли сравнять. Хоккеисты СКА бросали много, но не все броски летели в створ. Плюс наши ребята много блокировали. К успеху нас привела простая игра, важно было хорошо сыграть в своей зоне и не терять шайбу на средней линии", - отметил Бобков.

"Матч со СКА - не самый важный, все игры важны, главное - два очка. В начале сыграли на давлении, третий период провели грамотно, выдержали концовку и победили", - добавил вратарь "Авангарда".

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" поднялся на второе место, набрав в 17 матчах 25 очков. В следующем матче команда из Омска 18 октября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".