Баскетболисты "Нижнего Новгорода" проиграли "Тенерифе" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 15 октября. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" в гостях потерпел поражение от испанского "Тенерифе" со счетом 67:81 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуне.

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стал легкий форвард Антон Астапкович, набравший 13 очков.

В следующем матче нижегородская команда сыграет в гостях с немецким "Бамбергом" 23 октября, "Тенерифе" днем ранее в гостях встретятся с черногорским "Морнаром".

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская "Болонья". Лига чемпионов - третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.