Чемпионат Европы по велотреку стартует в голландском городе Апелдорн

ТАСС, 16 октября. Чемпионат Европы по велоспорту на треке с участием сборной России стартует 16 октября. Турнир пройдет в голландском городе Апелдорн.

Соревнования состоятся на арене "Омниспорт", которая была открыта в 2008 году. Данный объект уже имеет опыт проведения крупнейших турниров велоспорту на треке - в 2018 году здесь прошел чемпионат мира. Вместимость "Омниспорта" составляет около 5 тыс. человек.

Стартующий чемпионат Европы станет 10-м турниром, организованным Европейским велосипедным союзом (UEC). Апелдорн примет континентальное первенство третий раз в истории - ранее соревнования проходили в этом городе в 2011 и 2013 годах. В России турнир ни разу не проводился.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 26 стран мира. От сборной России на турнире выступит 21 велогонщик. У мужчин примут участие Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Александр Шарапов, Алексей Ткачев, Виктор Манаков, Сергей Ростовцев, Глеб Сырица, Лев Гонов, Иван Смирнов, Никита Берсенев, Дмитрий Мухомедьяров и Артур Ершов. У женщин в состав сборной России вошли Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Екатерина Роговая, Евгения Аугустинас, Тамара Дронова, Мария Новолодская, Диана Климова, Дарья Малькова и Мария Ростовцева.

При этом российской национальной команде придется обходиться на чемпионате Европы без одного из лидеров - двукратного чемпиона мира по велоспорту на треке Шейна Перкинса. "Он будет выступать в этом сезоне, но начнет с Кубка мира, который пройдет с 1 по 3 ноября в Минске. После этого спортсмен начнет готовиться к чемпионату мира и Олимпийским играм. У него свой план подготовки, он нам будет нужен на Кубке мира в кейрине, Перкинс чемпион, нам необходима эта дисциплина", - сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Дорога в Токио

Чемпионат Европы в Нидерландах станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Спортсмены не будут бороться за прямые лицензии, однако успешное выступление на нем позволит набрать рейтинговые очки, которые будут учитываться при составлении итогового рейтинга Международного союза велосипедистов (UCI). В зависимости от положения Национального олимпийского комитета (НОК) в нем будут распределены квоты. Квалификационный период завершится 1 марта 2020 года, уже на следующий день запланирована публикация рейтинга.

В первый день турнира пройдут финалы в мужской гонке на выбывание, а также в командном спринте у мужчин и женщин. Женская гонка на выбывание состоится 17 октября, в тот же день будут разыграны медали в скрэтче у мужчин, а также в мужской и женской командных гонках преследования. 18 октября участники выявят сильнейших в индивидуальной гонке преследования (женщины), омниуме (мужчины и женщины), а также в мужском и женском спринте. В предпоследний день турнира станут известны обладатели медалей в мужской индивидуальной гонке преследования, гонках по очкам (мужчины и женщины) и кейрине (мужчины и женщины), завершится чемпионат Европы 20 октября финалами в мужском и женском гите, а также в мэдисоне.