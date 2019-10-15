Грищук и Магсудлу сыграли вничью в шестом туре шахматного турнира на острове Мэн

ТАСС, 16 октября. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с иранцем Пархама Магсудлу в шестом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с украинцем Юрием Криворучко, Никита Витюгов победил немца Маттиаса Блюбаума, Владимир Федосеев уступил американцу Фабиано Каруане, который уже квалифицировался на турнир претендентов, Алексей Дреев проиграл армянину Левону Ароняну, Кирилл Алексеенко оказался сильнее Владимира Акопяна из Армении.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл представителя Испании Алексея Широва, китаец Ван Хао переиграл британца Люка Макшэйна, израильтянин Борис Гельфанд был сильнее Башкарана Адхибана из Индии, а испанец Давид Гихарро победил представителя США Александра Линдермана.

После шести туров лидируют Ван Хао и Каруана, в активе которых по пять очков. На счету Магсудлу, Грищука, Карлсена, Ароняна, Гихарро, Витюгова и Алексеенко по 4,5 очка.

Партии седьмого тура состоятся в четверг. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.